“Obviamente triste, un poco apenado con cierta parte de la gente por no tener un resultado hoy en casa. Nosotros que estamos en esto sabemos que no es fácil ningún equipo, Querétaro es un rival complicado también como todos pero si teníamos la obligación de sumar el día de hoy, esa es la realidad.

“Estoy triste pero al final de cuentas esto es futbol y necesitamos reflexionar en lo que estamos haciendo, en lo que venimos trabajando. Entiendo las circunstancias en las que estoy, jamás daré un paso al costado al menos que ellos (directivos) me lo pidan, pero hoy de renunciar no, al contrario; me gustaría retomar este reto, no sé si haya tiempo, pero no daré un paso al costado”, dijo Ricardo Carbajal en conferencia de prensa.