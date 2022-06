Atlas promete reforzarse para no sufrir las caídas de Pumas y León tras su bicampeonato

“Es nuestra obligación no sufrir esa caída, más allá si alcanza o no, es nuestra obligación el tener que estar en esos puestos, pero hay que tener mucha humildad y que no te dé ese famoso virus de la campeonitis, ahora no solo fue una vez, fueron dos, el escenario se empieza a construir de una manera distinta, sales a la calle y todo el mundo te aplaude, te quiere, te relajas un poquito en el trabajo, y acá sabemos que si te relajas la pagas como les tocó pagar a Pumas y León.