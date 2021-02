'Profe' Cruz reconoce que pudieron ser goleados por Puebla

“Fue un muy mal partido nuestro, merecíamos haber perdido y por mucha más diferencia de goles cuando la figura de tu equipo es el arquero habla de una superioridad total del adversario, cosa que sucedió y no tenemos de otra que reconocerlo, a media semana tenemos otro compromiso y no nos podemos auto lamentar, tenemos que hacer un autoanálisis y sacar la cara por el equipo y eso los jugadores lo saben hacer”, señaló tras la derrota de 1-0 ante el Puebla.

“Pienso que en este caso la gente tiene la razón de estar molesta, no puede sentirse orgullosa por un equipo que no da los resultados esperados, sabemos lo que sucede al interior y debemos enfocarnos en trabajar y recuperar a los jugadores y dar resultados a la gente, es lo que hay que hacer”, añadió.

“Quedamos muy conformes de su trabajo, respecto a lo de Emmanuel, el trabajo tanto en la zaga como otras líneas está muy estrecha, hay jugadores que entran y son muy importantes también, en otros puestos hay mucha exigencia, no encuentro una pelota de riesgo realmente de Necaxa, me parece que el trabajo defensivo fue muy consistente, quizá lo que tenemos que reprochar es no haber sido contundentes, pero también alabando el trabajo de Malagón”, puntualizó.