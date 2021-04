‘Profe’ Cruz desaprueba que Liga MX evalúe retirar la millonaria multa

“Pienso que sería un poco lamentable porque estaríamos hablando de que no hay seriedad, de que esto pudiera ser una pachanga. ‘Hoy se me ocurre que va a suplirse el descenso y ascenso y mañana resulta que lo tomamos’. ‘Hoy tienen que pagar los últimos tres de la porcentual y mañana resulta que mejor siempre no, nos echamos para atrás’”, comentó el entrenador en charla con Alex de la Rosa y Aldo Farías .

“Pareciera que esto no va en serio, yo no sé porque al final no me corresponde, yo no soy quién para hablar de ese tipo de temas, para eso están los de pantalón largo. Yo en lo personal pienso que lo más sensato y lo que más le conviene al futbol mexicano es que vuelva el ascenso y descenso porque la competencia es la que va a impulsar el desarrollo, un crecimiento”, compartió.