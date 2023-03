A Alfonso González se le quiebra la voz al recordar el título mundial Sub-17 del 2011

Al recordar ese momento, González se llenó de sentimiento: " Nunca había visto a mi papá llorar de esa manera y lo recuerdo con mucho cariño porque fue el estar lejos de casa, nunca me imaginé que fuera a tan temprana edad, pero al silbatazo final en el Azteca, decir que somos campeones del mundo, correr a la tarima donde estaban todas las familias, no había una persona que no estuviera llorando y me sentía muy feliz, muy pleno y poder abrazar a mi papá y decirle que lo habíamos logrado, no solo yo, también él, me emociono, me motiva y espero poder repetirlo", dijo con la voz entrecortada y los ojos vidriosos.