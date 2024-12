“ Monterrey tiene arriba cuatro o cinco monstruos , es un equipo que no necesita hacer muchas cosas para marcarte goles; hoy si viste el juego, Pumas cómo jugó y Monterrey marcó cinco goles.

“Lo primero que se me viene a la cabeza son los cuatro o cinco buenos que tienen arriba, tienen mucha calidad. Nosotros como equipo tenemos que estar al límite en todo, hacer las cosas muy bien, si no, no llegamos. Vamos a ver qué pasa”, declaró Torrent en rueda de prensa tras empatar sin goles ante Tigres en el Volcán.