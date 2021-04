'Pol' Fernández: Cruz Azul vs América no es Final adelantada

Guillermo Fernandez of Cruz Azul during the game Cruz Azul (MEX) vs Arcahaie FC (HAI), corresponding to Round of 16 second leg match of the 2021 Scotiabank Concacaf Champions League, at Azteca Stadium, on April 13, 2021.



Guillermo Fernandez de Cruz Azul durante el partido Cruz Azul (MEX) vs Arcahaie FC (HAI), correspondiente al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf 2021, en el Estadio Azteca, el 13 de Abril de 2021. Crédito: Carlos Ramirez/Carlos Ramirez