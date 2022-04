'Piojo' Herrera: "Me da gusto que se enojen porque quieren jugar"

"El equipo bien, el partido muy disputado, pero el equipo no baja los brazos, insiste, insiste, hoy tuvimos demasiada llegada, Córdova dio un gran juego, Vigón hace un gran gol, igual André, todos empiezan a funcionar, los que salen lo hacen enojados porque no quieren salir, pero me da gusto que se enojen porque quieren estar adentro de la cancha. Me da gusto tener un equipo basto.