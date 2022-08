Pikolín pide no abuchear a Dani Alves: "¿Dónde están los demás?"

"Tenemos que dejar tranquilo a Dani Alves, es un histórico, un jugador que lo ha ganado todo, ha sido mundialista, Campeón del Mundo, Champions, una trayectoria impresionante, los que hay que abuchear es a otras personas, Dani Alves no es Pumas, es un plantel de 28-30 jugadores, me pregunto ¿dónde están los demás? Del Petre, Salvio, los demás tienen que cargar el peso del equipo, no Dani Alves", comentó el defensa para Zona TUDN.