La joya peruana de 22 años, llegó a México la noche del lunes 25 de diciembre donde fue abordado por los periodistas que le cuestionaron sobre qué conocía de la Liga MX antes de que se diera su fichaje, y nombró a su paisano Edison Flores, ex Morelia y Atlas , como un factor clave en su decisión de jugar en el balompié azteca.

“Con Edison, porque me despedí de él cuando fui al club, a la U, y nada, me dijo que dé todo de mí y que con trabajo y sacrificio se puede lograr cosas”, agregó.

Piero Quispe: “Voy a dar todo de mí para ganarme a la afición de Pumas”

“Como te digo, voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo, no por venir de Perú y me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”, concluyó.