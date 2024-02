"Me siento orgulloso de los jugadores, siempre buscamos el arco rival, fuimos nosotros, intentamos generar por todos lados, se defendieron bien, hubo una jugada desafortunada, un duelo que no ganamos, se encuentran ellos con el gol, lo demás fueron offsides, arriesgamos.

"Después se dio un segundo tiempo en campo contrario donde presionamos en busca del resultado, no se dio, pero digo lo mismo ganando, al final me voy a sentir mal cuando el equipo no nos represente dentro del terreno de juego", sentenció el argentino.