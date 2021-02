¿Perú o México? Ormeño: "Mi sueño es jugar en una Selección"

“No tengo ninguna invitación formal de ninguna selección así que no tengo que decir por nada. No te puedo dar una respuesta como tal, mi sueño es jugar en Selección, soy nacido en México y elegible por las dos y si solo se me toma en cuenta por una y me iría por la Selección”, expresó el goleador de La Franja .

“Mi caso es único y especial, no pasa muy seguido que comience a jugar a mi edad, por ahí Oribe Peralta fue la mezcla de que yo me decidí a ser un futbolista profesional, lo era, pero no me daban oportunidad, me creía bueno, pero no era profesional por otras cosas, hasta que me la empecé a creer, recibí la oportunidad y aquí estamos, calidad siempre tuve, pero había otros factores que no me lo permitían”, apuntó.