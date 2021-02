Peláez: "No es momento de hacer balances y Vucetich se queda"

"Por supuesto que sí (se queda Vuetich), nada cambia en Chivas hasta que salgamos a hacer una postura oficial. Trabajaremos con mayor compromiso con la afición, no ha habido un cambio, ayer tampoco sucedió nada en el vestidor, hay diálogo, exigencia en todos los sentidos, pero en ningún momento ha habido problema, somos conscientes, responsables, vamos a encarar la situación para darle vuelta lo más pronto posible", señaló el directivo Rojiblanco.

Aunque han transcurrido cuatro fechas sin conocer la victoria, Pelaéz sentenció que no es momento de calificar que hay una crisis en el conjunto del Guadalajara y pidió a la afición paciencia para que los resultados mejoren.

"Pienso que todavía no es tiempo para hacer balances, recordemos lo que ha sucedido el último año, el torneo se suspende con el equipo en quinto lugar, luego el equipo tuvo un mal inicio y llegamos hasta la Semifinal. Ahora tenemos un pésimo inicio, no hay excusas, en tres de los cuatro partidos que hemos disputado tuvimos mayor posesión y mejores llegadas y no lo hemos capitalizado.