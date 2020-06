“Realmente pueden ser bajas Gudiño y el Gallito porque ellos se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar, de tener más participación, pero pueden quedarse, si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y la institución tienen el deseo de quedarse, de competir y ser campeones”, explicó Peláez en una sección de Chivas TV llamada el Netómetro .

“Con JJ está la situación abierta para que si llega el ofrecimiento de Europa a un buen equipo y él lo sabe, lo hemos platicado, que no dé el paso por darlo a un equipo donde no pueda trascender, tiene la palabra del presidente y del técnico, director deportivo y sus compañeros de cumplir ese sueño. No ha llegado ese ofrecimiento, sabemos de que hay varios equipos que están interesados que están en competencia todavía, los tiempos no están alineados y puede llegar un poco más adelante la oferta”, comentó.