Pedro Caixinha dice que vuelve más maduro y menos enojón a México: "Más torero que forcado"

" Ya no voy a tener que leer el Laberinto de la Soledad para entender la cultura mexicana, ya lo viví y eso me da más conocimiento de lo que es el negocio, cómo lo llevan acá, antes decía 'eso no me gusta' y ahora estoy más tranquilo, más enfocado en lo mío, en lo que puedo manejar, cambiar y no en cosas que no voy a cambiar de ninguna manera.