Pedro Aquino reconoce que en América hay inquietud por 'empatitis'

“(Estoy) Muy tranquilo, trato día a día de trabajar como siempre he dicho es un club muy grande y hay competencia, creo que la competencia va siendo muy sana así que espero seguir trabajando, dar todo de mí para estar en el once. Nunca he dicho titularidad o suplente, yo creo que todos somos iguales, todos estamos para aportar y esperemos que cuenten más oportunidades”, compartió.