Pedro Aquino , refuerzo del América para el Guard1anes 2021 , dio palabras en exclusiva para TUDN en Línea de 4, donde señaló que en caso de no haber sido campeón con León quizá no hubiera llegado a las Águilas.

"Esa es mi esencia, solo ser un poquito más inteligente o bajarle a las revoluciones, tu me quitas eso y ya no soy Pedro Aquino, estos años que he estado en México me he caracterizado como un jugador aguerrido, que va fuerte al balón, quitando eso la esencia va a terminar, hay que tomarlo con tranquilidad, ya me expulsaron en León y uno va agarrando experiencia y tomando las cosas con más calma.