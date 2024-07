Paunovic pide no hacer drama con Lichnovsky: "Es jugador de Tigres"

Veljko Paunovic , entrenador de Tigres , pidió no hacer “un drama” con el tema de Igor Lichnovsky , de quien está en duda su continuidad en el América o su regreso al club regio .

Pide paciencia a la afición con los refuerzos

“En el pasado la experiencia nos dice que para no precipitarse y no encarecer el producto hay que darle un tiempo, en eso estamos, el tiempo que podemos darnos y eso es tema de las negociaciones, no queremos estar en una posición de negociar contra nosotros y por eso de utilizan varias estrategias, como también distintos prospectos”, explicó.