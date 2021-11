Pezzolano: "La primera vez dirigiendo que no logro mi objetivo"

"El torneo pasado llegamos a semifinales, trajimos refuerzos y no conseguirlo te da tristeza. Es la primera vez en mi quinto año dirigiendo que no logro mi objetivo deportivo, ese era estar en la Liguilla y pelear por el campeonato. Hoy me toca no conseguir mi primer objetivo, me da una tristeza tremenda a mis 38 años", sentenció Pezzolano en rueda de prensa.