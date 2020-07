Paulo Pezzolano tras caer ante América: "No nos superaron"

El entrenador del Pachuca , Paulo Pezzolano , señaló que el accionar de su escuadra no fue merecedora de un resultado en contra después de haber caído ante el América en el arranque del torneo Guard1anes 2020 , aunque no dejó de señalar al arbitraje .

"El partido estaba muy parejo, nosotros tuvimos primer tiempo bueno, nos faltó profundidad, la expulsión cambió el partido después, tienen la chanche de gol en un momento de rebote, nunca esperamos recibir el gol, no nos superaron , la expulsión de Hernández lo cambió todo, eso fue el partido", dijo.

Más allá de la derrota, el estratega se mostró optimista y agregó que "tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte, que lo de hoy fue una casualidad, con el 11 vs. 11 no fuimos superados y creo que merecíamos más en el primer tiempo".

"Lo que creo es que se va condicionado, no me gusta hablar de los árbitros, todos tenemos errores, pero son detalles que te perjudican un poco, la primera amarilla al 'Burro' me pareció muy apresurada, en el penal de América antes era un córner para nosotros, todos tenemos errores pero son detalles que perjudican bastante", añadió.