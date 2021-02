El uruguayo Paulo Pezzolano fue tajante al asegurar que no renunciará a la dirección técnica de Pachuca a pesar de la goleada sufrida ante Querétaro (3-1) y ante los malos resultados del equipo en el inicio del Guard1anes 2021 .

“Me preocupa no sumar porque todos trabajamos para ganar. Yo soy muy terco, algunos hinchas no les gusta, pero soy muy terco, soy uruguayo, no sé lo que es tirar la toalla. Confío mucho en mi trabajo”, comentó en conferencia prensa al término de la Jornada 5.