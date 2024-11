“Ganar un partido no es ganar un torneo; no creo en excesos de confianza, pero en confianza sí, y debemos tener mucha confianza en nosotros porque es importante. Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo, pero seguro que América sabe que también va a enfrentar a un gran equipo como Toluca”

“No hay favoritos, los favoritos trabajan en la cancha y hay que ganar en la cancha, para mí no es tema. Pero si hay un favorito para mi es América porque ganó los últimos dos torneos , pero en mi opinión no hay favorito en liguilla”, indicó Paulinho.

“Yo fui claro, salir campeón con Toluca , si no salimos campeones para mí no es nada… quedo contento por marcar y ayudar al equipo, pero si no se es campeón no me hace sentido”, puntualizó.