¡Partidazos! Así es el calendario de la eLiga MX

La emoción de la eLiga MX ya tiene fecha de inicio y calendario definido. El arranque de este torneo virtual será el viernes 10 de abril con tres cotejos: Necaxa vs Monterrey (15:00 hrs), Cruz Azul vs Atlas (16:00 hrs) y América vs Puebla (21:00 hrs)

Miércoles 15 de abril (16:00 hrs) - América vs Tigres

Sabado 25 de abril (15:00 hrs) - Tigres recibe a Chivas

Miércoles 29 de abril (16:00 hrs) - Chivas vs Cruz Azul

Sábado 2 de mayo (21:00) - Monterrey vs América

Sábado 9 de mayo (21:00) - Atlas vs Chivas

Domingo 10 de mayo (16:00) - Pumas vs América

Miércoles 13 de mayo (16:00) - América vs Cruz Azul

Miércoles 20 de mayo (16:00) - Cruz Azul vs Pumas

Sábado 23 de mayo (16:00) - Tigres vs Monterrey

Domingo 24 de mayo (16:00) - Chivas vs América