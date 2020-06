Para José María Basanta, Monterrey es uno de los grandes de México

"En cuanto a la continuidad del futbol está complicado ahora porque no sabemos fechas, cada vez que se va alargando es cada ves vas complicado. Desde los 14 años me fui de la casa y no pude compartir con mis papás como lo quería y ahora mi objetivo es disfrutar a mis papás, poder despertar ir a tomar un café con ellos, disfrutar a la familia. Después veré si sigo jugando o no vamos a esperar".