Para José Cardozo, “no cualquiera puede ganar el título”

José Saturnino Cardozo, máximo romperredes del Toluca, aseguró en Línea de 4 de TUDN que no cualquier equipo llega a ser campeón, la apuesta que le ganó a La Volpe y la forma tan desordenada en que jugaba y desobedecía a Enrique Meza tras ordenar a Sinha que jugara para él.

“Para ganar títulos se necesitan jugadores de mucho liderazgo, no cualquiera puede ganar el título, es difícil que cualquiera pueda salir campeón, se necesitan jugadores que marquen diferencia, la columna vertebra es fundamental y esta rodeada de buenos jugadores”.

Cardozo marcó 249 goles con los Diablos Rojos entre Liga y Liguilla y cuatro veces campeón de goleo individual; el delantero paraguayo señaló que mucho se debe al funcionamiento del resto de sus compañeros. Enamoró tanto al equipo que una vez dijo que hubiera jugado con el Toluca sin recibir pago.

“Siempre he dicho que el centro delantero depende mucho del funcionamiento colectivo. Usaba mucho a Sinha, era poco desordenado en el campo de juego y le decía: ‘juega más pegado a mí’. Y respondía: ‘pero sino no voy a jugar como el Profe Meza’. ‘Vente a jugar a lado mío’. Tenía tanto talento que sabía que cuando tuviera la pelota me la iba a filtrar”.

José Cardozo, uno de los mejores centros delanteros del futbol mexicano, dijo que Ricardo La Volpe no le creyó que iban a salir campeones en 2002 y le apostó un reloj de lujo, aunque el argentino se fue por tomar las riendas del Tricolor. Con Enrique Meza, el paraguayo tuvo confianza y por ello la racha de éxitos.

“Con La Volpe estuve muy poco casi un año, pero marqué 58 goles, pero con el Profe Meza tuve continuidad. Cuando llega seguía lesionado, me operaron de un apéndice, tenía que esperar el momento de poder jugar. Lo presentan (a Enrique Meza), me habló y me dice ¿qué pasa?

“’Si me haces caso vas a ser el goleador del campeonato’. Y decía éste está loco. Llega y me dice que voy a ser goleador del campeonato. Me adapté bien, me dio mucha confianza. Regresamos de un pretemporada y fuimos campeones. Jugué todo los partidos con él Profe Meza”.