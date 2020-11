Para Andrés Iniestra, Alfredo Talavera merece jugar un Mundial

"Es impresionante 'Tala', después de las semanas que decían que iba a estar fuera, lo veo trabajar, la mentalidad que tiene para reuperarse y me parece que va a estar antes de lo que parecía, pero no soy doctor... la mentalidd que tiene seguro lo hará regresar antes de lo esperado", dijo Andrés Iniestra en entrevista con TUDN.

"Sin lugar a dudas (Talavera) fue el mejor, también su carrera lo avala, a los Mundiales que ha ido, el futbol no le ha redituado como debería, ahora que nos ha tocado trabajar con el ves que ha ido al Mundial y no ha jugado y me parece que sin exagerar es alguien que a mi parecer lo merece, y espero que para el siguiente pueda estar ahí, pero obviamente estamos muy tranquilos porque confiamos en Julio, pero sí te digo que Talavera fue el mejor portero del torneo".