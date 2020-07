Paco Villa le responde a Nahuel: "Tigres no es el centro del universo"

Sin embargo, Paco Villa, nuestro talento de TUDN, le contestó duro y claro al portero argentino y dijo estar en desacuerdo con sus declaraciones. “Yo también respeto a Nahuel Guzmán, pero por ser un tipo socialmente responsable. Es un tipo que da mucho a la comunidad en Monterrey y eso lo tenemos que respetar todos y yo no seré la excepción. Pero habrá que decirle a Nahuel que Tigres no es el centro del universo en Monterrey futbolísticamente hablando, allí hay otro equipo mucho más importante que ellos a nivel internacional, pues Rayados tiene cuatro títulos y Tigres ninguno”, inició diciendo Paco.

“Ya no hablemos de ser centro del universo futbolísticamente hablando de nuestro país y mucho menos a nivel internacional, donde hay 12 clubes mexicanos que sí han ganado la Concacaf (Liga de Campeones) que ellos no han ganado. Si alguien le hace este tipo de preguntas a Nahuel es porque en Monterrey solamente se habla de dos clubes: se habla 50 por ciento de los Rayados y 50 por ciento de Tigres”, agregó Villa.



Finalmente, Villa piensa que “Nahuel encabeza una bandera soberbia que no le va a la afición de Tigres, ni al equipo. Es una institución muy seria que ha invertido mucho y que hay que respetar, por supuesto, más por la manera seria como invierte, que no son muchos los que lo hacen así en el fútbol mexicano. Pero primer para tener esa soberbia hay que tener trascendencia nacional y Tigres no la tiene, por más de que se estén pelando constantemente los periodistas que le van a Tigres o que cubren la fuente de Tigres, porque no la tiene.