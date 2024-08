Juan Francisco Palencia no titubeó en calentar el Clásico Joven de este sábado correspondiente a la Jornada 6 al sentenciar que las Águilas del América fueron "sus chavos" en su época con Cruz Azul .

"Es una buena pregunta porque yo te puedo decir que no, yo cuando jugaba eran mis chavos. Prácticamente sí, (era su papá) porque siempre les marcaba gol, la mayor parte les ganábamos, en Liguilla los dejamos fuera, entonces no te puedo decir si los jugadores actualmente se sienten con ese temor, que no deberían.