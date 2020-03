Paco Arredondo | Sin fecha para regresar la Liga MX

Bajo esta premisa, el Torneo Clausura 2020 --suspendido de manera indefina, tras jugarse 7 de 9 partidos de la Jornada 10 a puerta cerrada — no tiene fecha para reanudarse, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol no darán ningún paso sin antes conocer las disposiciones de la Secretaria de Salud.

Es momento de solidarizarnos, no hacer caso omiso a las medidas que se está aplicando ante esta contingencia, el futbol es una industria que no se mantiene al margen de la situación que se vive a nivel mundial, por eso es importante evitar caer en especulaciones respecto a si regresa pronto o no la Liga, tengamos una “ Sana Distancia”.