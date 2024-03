Es la segunda mujer que pita un partido de Primera División del futbol mexicano en la historia y lo hizo 20 años después de la pionera Virginia Tovar , cuando el 22 de febrero de 2004 debutara en un Irapuato vs. América.

Después, ‘Vicky’ Tovar pitó tres partidos más del máximo circuito del futbol mexicano, dos más en 2004 (Querétaro vs. Necaxa y Pachuca vs. Santos Laguna) y uno en 2005 (Jaguares vs. Veracruz).