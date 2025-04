Imagen Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

General View Stadium during the game CF Pachuca (MEX) vs FC Motagua (HON), corresponding to Round of 16 second leg match of the 2023 Scotiabank Concacaf Champions League, at Hidalgo Stadium, on March 16, 2023. <br> <br> Vista General del Estadio durante el partido CF Pachuca (MEX) vs FC Motagua (HON), correspondiente al partido de Vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf 2023, en el Estadio Hidalgo, el 16 de Marzo de 2023.