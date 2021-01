El PSG cuenta con equipos de eSports desde 2016 y actualmente participan en League of Legends, FIFA, Dota 2 y Brawl Stars.



El Pachuca fichó a 25 gamers en seis diferentes juegos, League of Legends, Call of Duty, Clash Royale, Rainbow Six Siege, Fornite y FIFA, el único en el que compiten en una Liga oficial.