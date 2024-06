"Aquí también depende del jugador, nosotros siempre tratamos de que el jugador esté feliz con nosotros, pero llega un momento donde ya no quiere estar o está pensando en poder tener un mejor contrato, un mejor futuro en cuanto a lo económico, así es difícil solventarlo", detalló Armando Martínez y agregó que buscarán dos o tres refuerzos.

El compromiso moral con 'Chiquito' Sánchez

"El único con el que tenemos un compromiso moral es con Érick Sánchez, él quiere jugar en Europa desde hace tiempo, estamos tratando de que pueda salir, y si quisiera quedarse con nosotros estamos felices de la vida, qué bueno que lo preguntas para que toda la afición lo sepa, tenía apagado mi celular antes la Final para no recibir ofertas de ningún tipo, ya lo abrimos pero para tratar de reforzar al equipo.

"El mejor ejemplo es Luis Chávez, llegó a Monterrey, puso una oferta muy importante, no quería ir a ningún equipo en México que no fuera Pachuca, él quería jugar en Europa, no fue a la mejor liga que habríamos querido, pero se fue porque era su sueño y aguantamos el cañonazo que llegó, tenemos todo la convicción de aguantar eso y fortalecer un poco más al equipo, aunque tenemos también la certeza de que la maduración que van a tener los chavos después de este año intenso nos van a dar mucho más en este año que viene".