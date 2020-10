Pablo Guede: "No voy a culpar a Jonathan Orozco" tras derrota

Xolos perdió por dos goles en la Jornada 14 de la Liga MX ante Necaxa , pero el DT de Tijuana , Pablo Guede , no responsabiliza a su arquero, Jonathan Orozco , de haber dejado ir los tres puntos, pues dice cometieron errores colectivos.

"Echarle la culpa a Jonathan de forma descarada no lo voy a hacer, porque sacó muy buenas pelotas, son muy buenas manos. Repetiré lo mismo, la pelota parada es una jugada de amor propio de todos los jugadores, si el que estaba ahí hubiera agarrado la marca, no habría sido culpa de Jona, lo mismo en el segundo tiempo", recalcó Guede.

A pesar de la derrota, Pablo Guede insistió que el resultado fue injusto porque no valoró el gran sacrificio de sus jugadores, que crearon oportunidades de gol.

"Perdimos, sí, está bien, pero el equipo fue a buscar, tuvimos ocasiones para meter gol, tuvimos la del penal para empatar, pero no se nos ha dado, hemos jugado muy mal de visitante, es verdad, pero creo que el partido de hoy no era para perder y más con un gol tan temprano.

"Jugamos mano a mano atrás, tuvimos posibilidades para meterla, pero hoy el resultado fue injusto, hoy sí realmente la derrota es injusta, por el desgaste de los jugadores, lo valientes que fueron, pero no ligamos, no tuvimos esa suerte en el momento clave para empatar el partido porque ya nos habíamos salvado de dos de ellos, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos", concluyó.