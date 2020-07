Pablo Guede: "Lo que no hicimos con la cabeza lo suplimos con corazón"

"Siempre hay cosas para mejorar, me voy muy satisfecho porque mi gran duda a la hora de enfrentar estos 3 o 4 partidos es el ritmo, si vamos a poder aguantar el ritmo futbolístico de los 90 minutos sin haber jugado partidos amistosos contra rivales que jugaron mínimo 3 partidos amistosos, pero los suplimos con mucho corazón, poca cabeza pero mucho corazón; el primer paso fue importante, el del equipo decir 'estamos muertos pero queremos seguir corriendo' y eso me llena de orgullo", apuntó.

Al ser cuestionado sobre el accionar de Jontahan Orozco , indicó que él no es de resaltar el trabajo individual, sino el colectivo, y para ejemplificarlo reveló que "a Vladimir Loroña no lo convoqué y por una cuestión lo tuve que convocar, entró y rindió espectacular. A Jordi Cortizo lo puse 30 segundos en toda la pretemporada con los titulares y hoy fue decisivo, por lo tanto, esto es un grupo, un equipo, es el objetivo que queremos lograr para que después el campeonato nos ponga donde los tiene que poner".

"Somos un grupo, conmigo van a jugar todos los que se lo merezcan. El cambio de López fue un cambio táctico porque pasamos a jugar 4-4-2 en rombo, no porque no estuviera rindiendo. Los chicos están con nosotros para jugar, no porque sean refuerzos o tengan un gran nombre van a jugar, si uno de los chicos está mejor, yo lo voy a poner siempre", agregó.