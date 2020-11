"Cuando mi papá falla el penal, nosotros nos fuimos rápido del estadio. Yo salí llorando del estadio en los hombros de mi tío Iván. Cuando los 'hinchas' argentinos me veían con la camiseta de Cruz Azul de mi papá, me decían que estuviera tranquilo, que mi papá había sido el mejor de la cancha. Ese recuerdo lo tengo muy presente, estaba triste porque mi papá había perdido el penal, pero ahora de grande entiendo la dimensión de lo que fue ese partido, de lo que significaba esa Final para Cruz Azul y para Boca y que los hinchas rivales me felicitaran por el partido que había dado mi papá me llena de orgullo", añadió.