Pablo Barrera sobre Pumas: "Tenemos mucha oportunidad de ganar"

“Yo siempre lo he dicho muchas veces, para mí es mi casa, es una institución que me dió todo, desde valores hasta debutar en primera división, ir a selección, ir a un mundial, creo que para mí Pumas es una, es un partido muy especial porque le debo mucho, le debo mucho y siempre siempre lo diré, es un equipo que le agradezco el Pablo Barrera que soy ahora, maduro, con valores, con dedicación, con respeto, entonces este partido fíjate que me da no sé cómo esas", mencionó.