Pablo Aguilar: "San Luis no me quiso enfermo; regaló mi carta a Xolos"

"Tuve enfermedad de sangre; tuve plaquetas muy bajas y duré casi cuatro años. Xolos confió en mí a pesar de esa enfermedad; me dio esa oportunidad cuando casi ningún equipo me quería así. San Luis ya no me quiso así, se dejó guiar por lo que decían los médicos. Prácticamente le regaló la carta a Xolos y ahí me dieron esa confianza. Seguí tratamientos que no me resultaban, pero seguí", platicó el zaguero en charla con TUDN.