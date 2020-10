A pesar de tener minutos con la Sub-20, no se descarta que el paraguayo pueda estar presente en el choque entre Cruz Azul y Tigres de la Jornada 14 del Guard1anes 2020 que se disputará este sábado a las 22:00 horas ET en la cancha del Estadio Azteca.

"Creo que después de la lesión pensé que no iba a poder volver nuevamente a mi vida normal, como futbolista, y después a medida que iban pasando los meses no veía como mucha evolución, porque yo no lo sentía bien, aunque trabajaba bien", confesó en exclusiva para TUDN.