Oswaldo Vizcarrondo explota contra Miguel Herrera y afirma que la Liga MX es una novela

"A mí me gusta jugar, yo no voy a ir a un lugar a llenarme los bolsillos, porque te puedo decir que el futbol mexicano es muy rentable en la parte económica, pero nunca era mi retiro, mi prioridad era la Selección, jugar para poder rendir, mi sueño era ir a Mundial, entonces confronté a Ricardo Peláez y me senté a hablar con el técnico, le manifesté que nunca tuvo la confianza depositada hacia mi persona, que me dijera si no contaba conmigo para buscar equipo, me dijo que no, que me iba a tomar en cuenta, regreso a Venezuela para compartir con mi familia y mi papá me dice que vio en una televisora que el técnico había dicho que no me iba a tomar en cuenta, lo que yo había evitado fue lo que terminó pasando, pero me quedé tranquilo porque confronté la situación cara a cara, que no fue la situación que él manifestó", agregó.