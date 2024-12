Chivas presentó oficialmente a Óscar García Junyent, quien se encargará de dirigir al equipo a partir del Clausura 2025 de la Liga MX.

El entrenador español se dijo en dueda con Chivas desde el primer día ante los mensajes positivos que recibió de cara a la presentación con los medios de comunicacion.

"He recibido muchos mensajes muy bonitos, espero corresponder en el campo que es donde mejor sé hacerlo, la gente me ha acogido muy bien. Desde el primer día me siento en deuda con este club, con esta gente, con 40 millones de mexicanos, lo que queremos es empezar a trabajar, poner al equipo a la altura de su afición.

"Estar en muchos sitios, en 7 países, me ha hecho mejor entrenador, si me hubiera quedado en Barcelona no sería el entrenador que soy ahora".

Al ser cuestionado por la razón de su decisión de dirigir en la Liga MX y a Chivas específicamente, Óscar García comparó al club rojiblanco con los mejores de España como el Real Madrid y Barcelona.

"No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, de la grandeza, de la identidad de este club.

"Cuando me llamó Juan Carlos me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barca o al Madrid, y con eso te lo resumo todo, una felicidad enorme y una responsabilidad, me convencieron muy rápido".

Óscar García Junyent llega a la dirección técnica de Chivas tras un año tormentoso para el banquillo rojiblanco tras la inesperada salida del argentino Fernando Gago y el cese de Arturo Ortega.