"Esta lesión me apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin operación, cada vez el dolor aparecía más y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte, siempre quise dar lo mejor de mí, quiero agradecer al presidente, me ofreció otro contrato en Gallos, pero siempre me he manejado correctamente, no podía más, pero siempre estaré agradecido con el equipo, quiero agradecer también a todos los equipos a los que he defendido la camiseta", señaló Valencia.