" A mí me ha encantado, he disfrutado el partido, a veces en la alta competición eso es difícil, pero lo he podido disfrutar, me ha gustado el partido en general, creo que también a los espectadores, fue partido muy rico en muchos aspectos y tuvo distintas etapas, hubo fases alternadas de control, evidentemente que jugar con uno menos media hora cambia todo, cambia la dinámica. Me ha gustado, felicito a los jugadores y su trabajo, no es sencillo jugar tanto tiempo con un hombre menos y con la solvencia que lo ha hecho hoy", dijo.