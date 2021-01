"Como todo, tiene sus pros y sus contras, más allá de la edad, ya son casi 200 partidos dirgidos en Primera División, es una experiencia probada y que me da la potestad de poder sentirme con la capacidad para afrontar un desafío de este tipo. La cercanía de edad con los jugadores me permite entender mucho más cosas de sus vivencias, inquietudes, problemáticas, la experiencia de los técnicos de mayor recorrido también tiene cosas que obviamente a mi edad no me probé, son parte de los pros y contras que encuentro en esa característica de ser un técnico un poco más joven", señaló Nicolás Larcamón en entrevista con TUDN.