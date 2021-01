“El equipo de Reynoso es para tomar en cuenta la jerarquía que tienen dentro del once titular, es un estadio en el que se hacen fuertes y tenemos que ir con la convicción de estar al 100%.

"Más allá de que en los últimos juegos no obtuvieron buenos resultados, uno sabe que en individualidades es un equipo que tiene jerarquía pero siempre trabajamos para obtener puntos, es un estadio en el que se han hecho fuertes pero estamos convencidos de que si hacemos una buena presentación podemos seguir sumando lo que sería una gran noticia”, aseveró.

“Me parece que tanto para él (Reynoso) como para mí, no debería ser una cuestión que nos cargamos fuera de la presiones que siempre están dentro de un partido partido para el entrenador, por lo menos así lo siento yo”, apuntó.

"Respecto a enfrentar a Juan no lo tomo como una presión extra, es un proyecto nuevo, coincide con que el asumió a un clon que enfrentamos en la segunda fecha pero me parece que como tanto para él como para mí, no debería ser alguna cuestión quesos cargue de presión fuera de las presiones que siempre están dentro de un partido para cada entrenador".