"Fue como volver a caminar, empezar de cero. No tenía muslos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie. Y ahora estar dándole toque a la pelota a uno le da más esperanza y motivación en el día a día", dijo en entrevista para Radio Pauta de Chile.

"Nunca se me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela".