Nico Castillo no supera penal fallado en la Final con América

Nicolás Castillo , delantero de América , confesó que no supera el penal fallado en la Final del pasado Apertura 2019 ante Monterrey .

"He fallado penales, pero en una Final, me gusta ser siempre el primero, yo siento que el primero siempre da confianza, y yo al fallar se vino todo encima, el estadio estaba hermoso para ser campeón, hasta el día de hoy lo tengo en mi cabeza, no es fácil de olvidar esas cosas”, reconoció en una entrevista vía Instagram Live.