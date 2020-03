Nico Castillo estará fuera de las canchas por casi un año

Nicolás Castillo sigue en recuperación, luego de la trombosis que sufrió; sin embargo, estará alejado de las canchas por casi un año. Así lo reveló Miguel Herrera, quien lamentó la larga ausencia del chileno, aunque no lo toma como pretexto para no dar resultados en el Clausura 2020 de la Liga MX .

"Ha habido situaciones que de repente no están en las manos de los cuerpos técnicos, pero en este equipo no existen los pretextos; la gente quiere verte ganar, no importa cómo; quieren ver un equipo que esté arriba y es lo que tenemos que estar haciendo y que el equipo funcione. Porque esto no para y no hay que poner pretexto y que la gente lo entienda; el entendimiento de estar en este club es exigencia total".