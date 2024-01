Necaxa vs. América: Horario y dónde ver partido de Jornada 3 de Clausura 2024 de Liga MX

- Cuándo es Necaxa vs. América: Este sábado 27 de enero en el Estadio Victoria

- A qué hora es Necaxa vs. América: El encuentro empezará a las 9:05 PM del CT de México y a las 10:05 PM para el ET en los Estados Unidos, además de 9:05 PM del CT y 7:05 PM en el PT.

- Dónde ver Necaxa vs. América: Este partido lo podrás disfrutar en México a través Las Estrellas y TUDN. Mientras en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com y el app de TUDN