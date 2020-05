Nahuel Guzmán , portero de Tigres , mostró su lado más desesperado respecto a la contingencia sanitaria por coronavirus al no poder entrenar en las canchas y aseguró que no aguanta más los entrenamientos por videollamada.

“No tenemos ni idea (de cuándo se regrese a los entrenamientos de los clubes y a jugar), no he hablado con nadie de la dirigencia ni con allegados.

“Lo que espero es que vuelva lo antes posible porque tengo unas ganas de patear una pelota, que me den un pelotazo en la cara. No aguanto más los entrenamientos así, vía videoconferencia, no se aguanta más, todos tenemos esa sensación de volver a la competencia”.